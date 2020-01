Il Mattino - Pinamonti se salta Petagna, l'ha proposto Raiola! Ingaggio e cartellino, le cifre

Calciomercato Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio alla campagna acquisti della SSC Napoli e in particolare al gioiellino Andrea Pinamonti. Non è la prima scelta, ma è un calciatore che piace: perché è giovane, perché ha talento, perché ha margini di crescita, stando anche a quello che è il pensiero di Aurelio De Laurentiis e dell’area tecnica. Perché Andrea Pinamonti è del ‘99, perché ha realizzato 4 gol in 6 gare al Mondiale Under 20 dello scorso anno, perché finora non è riuscito ad imporsi in Serie A, ma per le caratteristiche che ha mostrato, il Napoli ha la sensazione di portarsi a casa una seconda opzione che può diventare ben presto protagonista.

Mercato Napoli, l'obiettivo Pinamonti con la maglia dell'Italia

Mercato Napoli le ultimissime su Pinamonti