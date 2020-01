Repubblica - Piatek piace al Napoli, il Milan non apre alla cessione in prestito: fissato il prezzo a 30 milioni

Calciomercato Napoli - Politano al Napoli, ma Llorente non andrà all’Inter. Le due operazioni non sono più collegate. Come riporta Repubblica, il diesse Giuntoli non intende privarsi di Llorente: considera la mossa rischiosa per le condizioni di Mertens, che è fuori dal 23 dicembre e salterà pure il match contro la Juventus. Ecco perché il Napoli ha bloccato Llorente. Il diesse Giuntoli ha pensato a Ciccio Caputo del Sassuolo, Kevin Lasagna dell’Udinese e ad Andrea Petagna della Spal, tutti considerati incedibili perché le rispettive squadre sono impegnate nella lotta salvezza e avrebbero a loro volta difficoltà a reperire un sostituto. Al Napoli piace anche Piatek, ma il Milan non ha mai aperto ad una cessione in prestito. I rossoneri vorrebbero monetizzare e continuano a chiedere 30 milioni, cifra che la società azzurra non intende investire. Il Napoli adesso dovrà formalizzare la cessione di Younes (che piace alla Sampdoria) e poi resterà alla finestra. Rimane in piedi l’ipotesi di un terzino sinistro, ma è difficile ipotizzare un nuovo acquisto senza la partenza di Ghoulam.

Piatek