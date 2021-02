Calciomercato Napoli - Gianluca Petrachi al Napoli come nuovo direttore sportivo. E' questo il nome che circola oggi per il post Cristiano Giuntoli, in rottura totale con De Laurentiis. Intanto, ecco alcuni dei grandi colpi conclusi da Paratici tra Torino e Roma negli ultimi anni: Danilo D'Ambrosio, Glik, Cerci, Belotti Immobile e Darmian al Torino. Tra le cessioni importanti ci sono Bruno Peres alla Roma, Zappacosta al Chelsea e Maksimovic al Napoli.