Il Mattino - Petagna-Napoli, la SPAL felice dell'offerta del Napoli: Colombarini spiega a De Laurentiis cosa manca

Calciomercato Napoli - Petagna Napoli. Il mercato della SSC Napolientra nel vivo. Il club azzurro lavora per l'acquisto di un attaccante per il futuro, ma anche per il presente. Come riportatoa da Il Mattino, il calcio Napoli cera un colpo e Giuntoli è a lavoro per portate il giovane Andrea Petagna a Napoli da subito senza dover aspettare fino a giugno.

Petagna

Ultimissime calcio Napoli - Petagna, gli aggiornamenti di mercato

Nella giornata di ieri, è arrivata la svolta: perché Pinamonti era stato proposto qualche giorno fa da Mino Raiola, ma la priorità degli azzurri resta Petagna. La Spal ha rifiutato l’offerta di 22 milioni più 2 di bonus, il patron ferrarese Colombarini ha spiegato a De Laurentiis che l’offerta è estremamente importante ma che, senza Petagna, anche le poche chance di salvezza della Spal finiscono nel dimenticatoio. Il punto è che è Petagna la prima scelta del Napoli (e di Gattuso) e in seconda battuta Lasagna dell’Udinese. In ogni caso, in questo momento, serve un vice Milik.