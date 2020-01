Petagna al Napoli, quinto acquisto di ADL a gennaio: oggi sarà ufficiale, è già da ieri sera a Roma per le visite

Calciomercato Napoli, secondo quanto scrive Raffaele Auriemma su TuttoSport il quinto acquisto di questo mercato invernale sarà ufficializzato oggi pomeriggio. E’ Andrea Petagna, attaccante che la SSC Napoli ha prelevato dalla Spal per circa 20 milioni (18 cash più alcuni bonus), ma che non potrà essere a disposizione di Rino Gattuso

"Il club emiliano ha chiuso l’operazione solo a condizione che il bomber rimanesse a Ferrara fino al termine del campionato. Petagna, classe ’95 e 8 gol segnati nelle 20 presenze di questo campionato, è a Roma da ieri sera e questa mattina sarà sottoposto alle visite mediche nella clinica Villa Stuart, per poi spostarsi nella sede della Filmauro e firmare il contratto di 4 anni e mezzo per un ingaggio da 1,7 milioni annui più 2 di bonus. Petagna, come Rrahmani acquistato dal Verona, vestirà la maglia del Napoli dal prossimo primo luglio.