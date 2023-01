Perquisita la sede dell'Angers, che sta trattando Ounahi col Napoli

Ultimo in classifica e nel mirino della magistratura. Per l'Angers l'anno 2023 inizia in linea con la conclusione del 2022. La squadra ha appena collezionato due sconfitte su due gare (contro Ajaccio e Lorient) dopo la ripartenza della Ligue 1.

E a completare un quadro da depressione profonda è giunto il blitz che in queste ore viene condotto dal Service Central de Courses et Jeux (SCCJ) su mandato della procura di Bobigny. Stando a ciò che viene riferito dalla stampa francese, la polizia sarebbe alla ricerca di documenti relativi ai rapporti con gli agenti di calciatori.

Va ricordato che in questi giorni l'Angers sta valutando le offerte provenienti dal Napoli per il trasferimento al club azzurro di Azzedine Ounahi, protagonista in Qatar con la maglia del Marocco. Il Napoli deve fare i conti anche con la ricca concorrenza del Leicester, oltreché con quella dell'Olympique Marsiglia. Ma adesso sul mercato dell'Angers piomba questa vicenda giudiziaria. Che potrebbe condizionare tutte le trattative di un club in crisi profonda. A riportare la notizia è calciomercato.com.