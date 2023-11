Perillo: "Conoscendo l'imprevedibilità di De Laurentiis non si può escludere questa clamorosa pista"

"Prima di decidere cosa fare, #DeLaurentiis ha preso un minimo di tempo, senza scendere negli spogliatoi (da quanto mi risulta non lo ha fatto neppure all'intervallo, nonostante dicano il contrario diverse cronache apparse oggi sui giornali) e andando via subito dopo il gol dell'#Empoli. Legali ?‍?? al lavoro innanzitutto per definire nei minimi dettagli la risoluzione del rapporto con #Garcia e con il suo staff. Il primo obiettivo per la panchina è #Tudor, ma vanno risolti alcuni nodi contrattuali, partendo dal biennale da oltre 2 milioni chiesto con insistenza dall'agente #Seric. La prima alternativa è #Mazzarri, che ha lasciato ottimo ricordo e che, a differenza di Tudor, accetterebbe di rilanciarsi anche solo per pochi mesi come traghettatore?. In ribasso sembrano le quotazioni di #Cannavaro. Poi non si può escludere nulla, conoscendo l'imprevedibilità del presidente del #Napoli: da un grosso nome straniero a #Giampaolo, che in qualche modo era stato messo in preallarme dopo la sconfitta contro la #Fiorentina e che è molto stimato come persona e per le idee di calcio propositivo, ma che è reduce da alcune annate fallimentari". Questo il tweet del giornalista RAI, Antonello Perillo, sul tema nuovo allenatore Napoli