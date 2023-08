Lazio, si cerca l'intesa finale per il ritorno di Pellegrini: c'è la base di intesa tra i club, in corso ora un incontro a Roma tra la dirigenza della Lazio e l'agente del giocatore Enzo Raiola a Formello per definire l'affare. Arriverebbe in prestito biennale con obbligo di riscatto dalla Juve. Probabili visite venerdì.

A rivelarlo tramite Twitter è la redazione di Sky Sport Potrebbe sfumare così l'ipotesi di tornare nella Capitale sponda biancoceleste per lo 'scontento' Mario Rui.