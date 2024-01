Pedullà svela: "Samardzic bloccato dall'Udinese! La priorità è vendere Nehuen Perez al Napoli"

Ultime news calciomercato - Arrivano conferme sulla fase avanzata della trattativa del Napoli per Nehuen Perez, da Alfredo Pedullà che svela la strategia dell'Udinese:

"Lazar Samardzic: in risposta a chi ha insistito per settimane con “la Juventus non molla”, quando non è mai scesa in campo, oggi è arrivato un sondaggio inglese che l’Udinese intende respingere al mittente. Ora la priorità è cedere Nehuen Perez ".

E su Nehuen Perez al Napoli, sul suo portale scrive:

"Nehuén Perez viaggia abbastanza spedito verso il Napoli. I contatti sono fitti, sempre più frequenti: l’Udinese era partita da una base di 20 milioni più bonus, adesso si può chiudere a 18 più bonus. Il club friulano ha deciso di accontentare il difensore centrale (ricordiamo che una percentuale andrà all’Atletico Madrid) che aveva completamente sposato il progetto Napoli, come dichiarato dal suo agente un paio di settimane fa. Un’altra novità: all’Udinese piace Ostigard (seguito in passato anche dal Genoa) e lo ha chiesto al Napoli, valutazioni in corso che chiamano in causa il modulo di Mazzarri (difesa a tre oppure no?). Di sicuro l’Udinese ci sta provando, in attesa di una risposta del Napoli e tenendo conto che la base per il cartellino di Perez al Napoli è già stata fissata".