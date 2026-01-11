Pedullà: "Ngonge ha altre richieste, può lasciare il Torino: situazione da chiarire, c'è la Lazio"

La Lazio continua a muoversi sul mercato degli esterni offensivi, con profili interessanti da monitorare attentamente. Secondo il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la situazione va seguita da vicino perché ci sono possibilità di cambiamenti importanti nei prossimi mesi.

Ngonge e Isaksen nel mirino

Pedullà ha condiviso sui suoi social alcune indicazioni sulla strategia biancoceleste: “La situazione esterni offensivi Lazio va monitorata e comprende anche Isaksen. Un anno fa di questi tempi avevamo anticipato l’interesse della Lazio per Ngonge profilo da seguire. Ngonge ha altre richieste, può lasciare il Torino (prestito dal Napoli con diritto di riscatto) per motivi tattici, situazione da monitorare e da chiarire.”

Il giovane attaccante, attualmente al Torino in prestito dal Napoli, resta dunque un nome caldo, soprattutto per la capacità di adattarsi a diversi schemi tattici. La Lazio osserva con attenzione, valutando sia la disponibilità del giocatore sia eventuali alternative