Pedullà: "L'Udinese accontenterà Deulofeu che ha scelto il Napoli, ma vuole trattenere Beto"

Calciomercato Napoli - Non solo Deulofeu, perché Giuntoli avrebbe messo nel mirino anche Beto. Mentre l'altro pezzo pregiato in casa Udinese porta il nome di Udogie. Questi tre nomi infiammano questa prima fase del mercato estivo e i primi due sono nel mirino della SSC Napoli.

Deulofeu-Napoli, sì dell'Udinese

Ma come racconta Alfredo Pedullà, l'Udinese accontenterà Deulofeu che vuole il Napoli. Però non vorrebbe veder partire gli altri due pezzi pregiati della squadra e opporrà resistenza alle offerte in arrivo. Queste le dichiarazioni dell'esperto di calciomercato di Sportitalia:

"La scelta dell’Udinese: resistere, se possibile, per Udogie e Beto. Il mercato è lungo. Ma accontentare Deulofeu cha ha scelto Napoli dal 25 maggio. Ora servono gli accordi tra i club e fino a quel momento bisogna aspettare".