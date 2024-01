Pedullà contro De Laurentiis: "Le cose vanno malissimo, entro il 5 gennaio bisognava ufficializzare 2-3 operazioni"

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà critica l'operato di mercato del Napoli di De Laurentiis:

Non è ancora suonata la sveglia a casa De Laurentiis. Il mercato di gennaio è fatto di opportunità, certo, ma anche di tempismo quando le cose non stanno andando bene. E a casa Napoli stanno andando malissimo. Morale: ci sarebbe stata la necessità assoluta di fare almeno due-tre operazioni da ufficializzare entro il 5 gennaio, è arrivato soltanto Faraoni e siamo in chiaro – colpevole- ritardo. Dragusin è stata solo una pia illusione di chi lo aveva mandato in pole eppure ADL in pole non c’è mai stato. Sbloccare Samardzic diventa una necessità, senza entrare nei meandri dei rapporti con il papà del ragazzo. Il Napoli non ha ancora memorizzato che Elmas è andato, Zielinski non rinnova (e pensa da un paio di mesi all’Inter) e Politano invoca il prolungamento. Ci sarebbe stata una mossa, anche due da fare, per rasserenare l’ambiente. Invece, sondaggi (Barak) e ancora nulla, aspettiamo nelle prossime ore.