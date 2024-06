Calciomercato Napoli. Antonio Conte è atterrato a Roma, la sua firma con il Napoli è ormai sempre più vicina ed è questione di ore prima dell'annuncio ufficiale da parte di Aurelio De Laurentiis.Â

Ecco come Alfredo Pedullà ha commentato la notizia dell'arrivo di Conte attraverso i suoi canali social:Â

Antonio Conte è a Roma, andrà in Filmauro, le foto, le firme. E poi… E poi… sarà come impazzire (cit.) ma di felicità per i tifosi del Napoli.