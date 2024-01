Alfredo Pedullà scrive sul proprio sito ufficiale di Dragusin:

"Chi ha parlato per giorni e giorni di pole Napoli semplicemente perché sarebbero stati inseriti Ostigard e Zanoli nell’operazione, ha raccontato una cosa non corrispondente al vero. Il Napoli – in una fase per ora di presunto attivismo sul mercato – ci ha provato, stop, senza mai guadagnare la pole"