Pedullà attacca: "Ma De Laurentiis lo sa che il mercato è aperto da 10 giorni? Stagione compromessa"

Ultime news calciomercato Napoli - Duro attacco ai danni del presidente De Laurentiis dal giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà:

"Oggi 12 gennaio, il calciomercato ha avuto inizio ufficialmente da 10 giorni. E tra le società che avrebbero sicuro investire da subito c’è di sicuro il Napoli che ha incassato (Elmas), ha preso Mazzocchi e si è fermato lì. Come provocazione (neanche tanto…) potremmo aggiungere che a questo punto i rinforzi sarebbero inutili: la stagione è compromessa, al massimo si può provare a rimontare per il quarto posto, ma proprio per questo motivo sarebbe stato giusto consegnare a Mazzarri o a qualsiasi altro allenatore le pedine giuste. Certo, c’è la Champions ma diciamo la verità: quando De Laurentiis ha detto ripareremo sul mercato, abbiamo pensato che avrebbe davvero riflettuto sui clamorosi errori commessi con interventi immediati. Invece, siamo già fuori tempo massimo, ovviamente sul territorio c’è chi spegne il microfono o chiude il block-notes in un cassetto quando c’è da criticare. Un balletto infinito tra l’illusione Dragusin (chiara fin dall’inizio), la telenovela Samardzic più Perez, Barak e i dieci nomi al giorno (non nostri…) che sono la fotografia dell’attuale momento del Napoli".