Pedullà: "ADL ha dato le prossime 3 partite a Garcia come ultimatum, ma dovrebbe prendere subito Conte"

Calciomercato Napoli - Vi proponiamo l'editoriale di Alfredo Pedullà per Sportitalia sul Napoli, De Laurentiis e Garcia:

"Non si offenda Spalletti, ma la sosta per le Nazionali è una delle cose peggiori da quando hanno inventato il calcio. Probabilmente la peggiore. Ci prepariamo per Malta, mamma che brividi... L’ultima di campionato ha segnalato diverse cose interessanti. In testa il lavoro di Vincenzo Italiano a Firenze, un tassello dietro l’altro, il calcio moderno, il mercato fatto su misura e la strategia di una società che lo ha voluto confermare a ogni costo malgrado qualche sirene insistente. De Laurentiis aveva visto giusto, poi ha deciso di fare l’esatto contrario con Rudi Garcia.

Rudi Garcia è famoso per quella frase “la chiesa al centro del villaggio” pronunciata ai tempi della Roma quando aveva ripristinato un minimo di normalità dopo un periodo tormentato. Aurelio De Laurentiis è famoso per aver sconsacrato la “chiesa” del Napoli reduce dalle strepitose omelie calcistiche di Luciano Spalletti. Certo, anche i bambini di tre anni avevano intuito che non sarebbe stato semplice sostituire un allenatore così ispirato e vincente sulla panchina azzurra. Ma qualcuno tra quei bambini aveva intuito, già lo scorso giugno, che la scelta Garcia - in un ventaglio di ipotesi - sarebbe stata quella meno indicata per dare continuità e per rinfrescare, senza calpestarli, quei momenti di felicità. Adesso è semplice, troppo semplice, organizzare processi, prendersela con l’allenatore, puntare l’indice anche con una certa violenza. Siamo il Paese che ragiona sempre dopo, magari in base ai risultati, quando bisognerebbe farlo prima.

Aurelio De Laurentiis ha sconsacrato la chiesa, con una decisione come minimo azzardata, ora il dovere sarebbe quello di rimetterla velocemente al centro del villaggio. Ha dato ipoteticamente tre partite, le prossime tre dopo la sosta, a Garcia quando sarebbe importante (necessario) intervenire da subito. Non ci sono dubbi che l’unica strada per mettere d’accordo tutti avrebbe un nome e un cognome: Antonio Conte. In caso contrario, chiunque. Come se non bastassero gli strafalcioni tattici e le sostituzioni ad minchiam, il signor Rudi è balzato agli onori della cronaca per essere stato mandato a quel paese (eufemismo) da almeno tre-quattro calciatori con il coinvolgimento di qualche agente e chissà di quanti altri addetti ai lavori. Morale: non lo sopportano. Garcia parla di un comitato di saggi, altra sortita opinabile, quando il saggio dovrebbe essere lui. E non lo è. Da qui il quesito: giusto concedergli altre tre partite quando la sua “chiesa” è sempre più deserta? No che non lo sarebbe".