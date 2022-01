Retroscena Pedraza-Napoli, nessuna apertura da parte del Villarreal: secco il no all'offerta di Giuntoli [ESCLUSIVA]

L'annosa ricerca del Napoli di un terzino sinistro sembra agli sgoccioli, con la dirigenza azzurra che sembra essersi definitivamente concentrata su Mathias Olivera, esterno sinistro del Getafe.

Mathias Olivera con la maglia del Getafe

Prima che il Napoli decidesse di fare all in per l'uruguaiano, Giuntoli avrebbe effettivamente fatto l'ennesimo tentativo per Alfonso Pedraza del Villarreal, nel mirino della dirigenza azzurra ormai da più di un anno.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24.it dall'entourage dello spagnolo, non ci sarebbe stata però, nessuna apertura del Villarreal alla cessione del giocatore, ma non per volere del tecnico di Unay Emery.

Nessuno spiraglio per il Napoli

Alfonso Pedraza con la maglia del Villarreal

L'ennesimo approccio del Napoli verso la dirigenza del sottomarino giallo, risale a meno di una settimana fa, ma l'offerta azzurra non è stata ritenuta accettabile dagli spagnoli per intavolare una trattativa.

Tutto è nato e finito nel giro di una telefonata, con il Villarreal che ha declinato l'offerta senza prendere minimamente in considerazione l'idea di cedere il calciatore in prestito con diritto di riscatto.

Non c'è stata dunque nessuna apertura da parte del club spagnolo nei confronti del Napoli, e non è stato necessario il veto di Emery per bloccare una trattativa morta sul nascere.

