Patto Di Lorenzo-Conte, appuntamento a Castel di Sangro! Il caso rientra, annuncio in arrivo

Calciomercato Napoli - “Di Lorenzo, il patto con Conte: a Castel di Sangro in maglia azzurra”, titola così l’edizione odierna de La Repubblica parlando del capitano del Napoli che vive la stagione più difficile della carriera tra annata choc in azzurro ed eliminazione con l’Italia dove si è affermato tra i peggiori in assoluto nelle sole quattro gare della nazionale a Euro 2024.

Calciomercato Napoli, il caso Di Lorenzo rientra?

L’esterno ora andrà in vacanza per una ventina di giorni e poi al rientro appuntamento in Abruzzo. Come si legge sul quotidiano, la crisi sta rientrando anche se il lieto fine non è ancora imminente. Tuttavia ci sarà probabilmente tra 7-10 giorni, col lavoro diplomatico che continua ad andare avanti. Le nubi si stanno diramando e si va verso un cielo decisamente più sereno. “I prossimi giorni saranno decisivi e poi arriverà pure la comunicazione ufficiale”, si legge sul giornale.