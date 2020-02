Parma, salta il trasferimento di Gervinho all'Al Sadd. Pronto il ricorso alla FIFA

Duro colpo per il mercato del Parma. La federazione del Qatar ha, infatti, non ha ritenuto valido il trasferimento di Gervinho all'Al-Sadd a causa della consegna tardiva della documentazione. La chiusura del mercato qatariota, infatti, era prevista per le ore 22.00 italiane di venerdì ma a quanto pare il tutto non è stato inviato in tempo. La situazione potrebbe farsi però ancora più complicata dal momento che, stando a quanto riportato da Sky Sport, il club emiliano sarebbe pronto a presentare ricorso contro questa decisione delle Fercalcio del Qatar addirittura alla FIFA.