Parma, il ds Faggiano: "Llorente-Parma? Nessun contatto con Giuntoli, dobbiamo guardare il bilancio e le nostre casse"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma:

“Valuterò i punti a fine campionato, siamo felici, ma bisogna aspettare maggio. Ce l'aspettavamo? Non lo so, ma lo speravamo. Ci abbiamo messo impegno, soldi e tanto lavoro da parte di tutto lo staff. Llorente-Parma? Nessun contatto con Giuntoli, dobbiamo guardare il bilancio e le nostre casse. Mi dispiace per Roberto Inglese, dopo l'infortunio dell'anno scorso, è una sfortuna, ma tornerà più forte di prima"