Panchina Roma, Gazzetta: "E' stato proposto anche Rafa Benitez nelle scorse settimane"

Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche il nome di rafa Benitez tra i possibili candidati per la panchina della Roma: "Nel frattempo, dunque, i dirigenti della Roma hanno iniziato a lavorare su altre piste, sia italiane sia estere. Fermo restando che a Trigoria (o meglio, all’Eur) sono convinti che dopo le due finali europee – Champions ed Europa League – ci sarà un effetto domino sulle panchine internazionali che potrebbe produrre scossoni, ma anche sorprese. Di certo c’è che in Italia vengono seguiti i profili di Marco Giampaolo (Sampdoria) e Roberto De Zerbi (Sassuolo), che però sono finiti anche nel mirino del Milan, anche se poi non è stata abbandonata del tutto la pista che porta a Maurizio Sarri (nel caso in cui la Juventus viri alla fine altrove e il Chelsea lo mandi via). Difficilissima, invece, un’ipotesi legata a Rino Gattuso. Tra le piste estere i due nomi che sono stati offerti alla Roma nei giorni passati sono quelli di Rafa Benitez (Newcastle) e Laurent Blanc, libero oramai da tre anni"