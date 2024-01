Panchina Napoli, Sarri disponibile al ritorno? Il Mattino svela la posizione del mister

Panchina Napoli, c’è anche chi farebbe il nome di Maurizio Sarri. Chi lo rivorrebbe volentieri alla guida degli azzurri dopo un triennio fantastico dove ha anche sfiorato uno scudetto che avrebbe meritato.

Panchina Napoli, Sarri disponisible al ritorno?

Tuttavia, come riporta Il Mattino oggi in edicola, sebbene sia comunque legato ai colori partenopei, non tornerebbe mai: lo già detto a suo tempo e Aurelio De Laurentiis, a onore del vero, nemmeno lo ha mai chiamato.

All’allenatore non è andato giù quando accaduto nel lontano maggio 2018, ovvero quando sognava un rinnovo milionario e invece ADL scelte Carlo Ancelotti che poi nei primi sei mesi ha preso lo stesso stipendio percepito da lui in tre anni.