Panchina Napoli, Bargiggia svela: "De Laurentiis sogna Unai Emery per la prossima stagione, la situazione"

Calciomercato Napoli - Sulla panchina del Napoli ci sarà Luciano Spalletti, sembra abbastanza scontato dopo le dichiarazioni del tecnico azzurro e dello stesso presidente Aurelio De Laurentiis. Ma c'è chi giura che il patron della SSC Napoli si stia guardando intorno, non troppo contento delle ultime uscite del Napoli di Spalletti.

A parlare del futuro della panchina del Napoli e di Spalletti rilanciando il nome di Emery del Villarreal è stato l'esperto di mercato Bargiggia. A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, storico giornalista di Mediaset ed attualmente nella squadra di Udinese TV:

"Realisticamente mi sento di dire questo: Spalletti è in pole sulla panchina azzurra anche nella prossima stagione perché ha il contratto ancora per un anno, con opzione di rinnovo. Mi sento di dire che se potesse scegliere liberamente, senza i vincoli contrattuali, De Laurentiis cambierebbe allenatore l'anno prossimo. Se Spalletti non arriverà a dare le dimissioni sarà difficile non vederlo sulla panchina del Napoli. I report partenopei non sono molto lusinghieri nei suoi confronti, soprattutto a causa dei ritmi di gioco traballanti e gli squilibri tattici. Dal punto di vista tecnico, il successo con il Sassuolo è derivato dai ritmi bassi, in quella situazione la qualità del Napoli emerge e fa da padrona.