Panchina Napoli: ADL aveva pensato a lui prima di virare su Rudi Garcia

Calciomercato Napoli - Napoli-Fiorentina non sarà solo una sfida importante per dare continuità in campionato, ma anche una sfida virtuale tra l’allenatore effettivo dei campioni d'Italia in carica e quello che invece poteva esserci in panchina.

Panchina Napoli, la prima idea di ADL

Come infatti ricorda La Repubblica oggi in edicola, Vincenzo Italiano è il primo nome su cui Aurelio De Laurentiis ha messo gli occhi per sostituire Luciano Spalletti. Poi non se n’è fatto più nulla ed è arrivato il francese, il quale, nonostante abbia ripreso la situazione nelle ultime partite, è ancora sotto osservazione.