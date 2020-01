Palmeri su TMW: "Il Napoli può finanziare Eriksen all'Inter con l'acquisto di Politano, la Roma vira su Shaqiri"

Il Napoli punta forte su Matteo Politano, attaccante dell'Inter. L'offerta degli azzurri è stata accettata dalla dirigenza nerazzurra e ci sarebbe il sorpasso alla Roma. Ecco quanto scritto dal giornalista Tancredi Palmieri su Tuttomercatoweb.

Paradossalmente l’acquisto di Eriksen può finanziarlo Politano: non attraverso i soldi della Roma, che non ha mai paventato la possibilità di prendere comunque l’esterno con obbligo di riscatto dopo l’affaire sullo scambio con Spinazzola, e invece era ormai interessata solo al prestito con diritto. Il cash dovrebbe arrivare da Napoli, dove l’interesse per Politano è concreto e si vorrebbe spuntarlo proprio a una ventina di milioni, soluzione che forse alla fine accontenterebbe tutti.

Anche perché la Roma in verità è su un altro obiettivo, e c’è sopra già da una settimana, ovvero ancora prima che esplodesse la bomba sullo scambio Spinazzola-Politano, il che può aprire a diverse letture: Paulo Fonseca ha indicato in Shaqiri il suo nome preferito per l’esterno d’attacco, ne vede l’esplosività che gli manca in fascia. La Roma sta lavorando per ottenerlo in prestito con diritto, il Liverpool per ora non ha dato grossi feedback, ma di positivo c’è che i Reds non si opporrebbero alla partenza.