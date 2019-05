Palmeri annuncia: "Conte-Inter, hanno firmato! Sarri alla Juve, trattativa molto avanzata"

Calciomercato, novità su Inter e Juventus - Tancredi Palmeri, di beIN Sport, ha fornito alcuni importanti aggiornamenti di mercato nel suo editoriale su tuttomercatoweb. Eccone alcuni passaggi salienti:

"Lo posso annunciare: Antonio Conte ha firmato per l’Inter ! Il segreto meno segreto del 2019, con l’accordo pendente da settimane, è adesso realtà. Per adesso si tratta solo di un precontratto, l’accordo completo verrà vergato dopo il responso sul conseguimento della Champions o meno. La cifra dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni di €, il che significa che Antonio Conte all’Inter diverrebbe il secondo allenatore più pagato della storia in Italia, dopo gli 11 milioni di € all’anno che Mourinho guadagnava sempre all’Inter nell’anno del Triplete.

Con la Juventus non siamo ancora allo stadio raggiunto per l’Inter, ma la trattativa è estremamente avanzata. La Juventus sta lavorando nella direzione di Maurizio Sarri, e non è soltanto una ipotesi di lavoro o un colloquio, ma si tratta di una trattativa in stato molto avanzato.

Venerdì pomeriggio la febbre Juve è andata fuori giri con l’incontro a Palazzo Parigi a Milano tra Fabio Paratici e l’agente Frank Trimboli, attivo sull’asse italo-inglese".