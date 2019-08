Da Madrid, Palliggiano: "James fuori dal progetto del Real, ci sono due chiari indizi. Può rientrare nell'affare Neymar"

Mercato Napoli - Davide Palliggiano, giornalista del Corriere dello Sport inviato a Madrid, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il 16 è il numero che viene dato solitamente ai giocatori che non fanno più parte del progetto ed un esempio è Kovacic. Dal sito non è possibile comprare la sua maglia mentre si possono acquistare quelle di tutti i nuovi acquisti. Dalla Spagna sono convinti che James voglia solo l’Atletico mentre a noi risulta che ci sia una parola data al Napoli. Potrebbe essere usato come pedina di scambio per arrivare a Neymar.