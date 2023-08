Clamorosa voce da Udine: Pafundi al Napoli last minute? Due le soluzioni, filtrano cifre e bonus

Calciomercato Napoli ultimissime oggi. Indiscrezione importante direttamente da Udineseblog, il portale più informato sulla vicede bianconere. Si parla del gioiello Pafundi in ambito Napoli calcio. Ecco cosa scrive il sito friulano a proposito di un articolo pubblicato oggi da Il Gazzettino

Calcio mercato Napoli Pafundi, clamorosa indiscrezione dal Friuli sul talento dell'Italia che è finito nel mirino del club azzurro pronto ad investire in maniera concreta su di lui:

Il Gazzettino per primo ha parlato della ‘grana’ Pafundi, rivelando dei problemi ‘contrattuali’ con la società che gli offre un prolungamento che il giovane rifiuta.

Il quotidiano da settimane parla della situazione che non è ancora stata risolta. Il tutto mentre il giocatore è costretto a lavoro differenziato da una pubalgia che si trascina da giugno.

Pafundi non rinnova perché scontento del poco spazio trovato finora in prima squadra e timoroso che le cose non cambino. A peggiorare il malcontento del ragazzo ci si sono messe anche le parole di Mancini, che pure in azzurro gli ha però concesso solo un minuto. Entrambe le parti sono ferme sulle rispettive posizioni.

Il Gazzettino prospetta le due soluzioni: “se Pafundi firma il contratto ha buone possibilità di trovare adeguato spazio in campionato (e anche nella prossima gara di Coppa Italia); altrimenti, pur continuando ad allenarsi con il gruppo, non verrebbe utilizzato come è successo in passato con altri elementi. Pizarro nel 2003, Iaquinta nel 2005, Stryger nel 2021 e Becao nella primavera scorsa.

Ma c’è una seconda soluzione a breve scadenza che potrebbe salvare capra e cavoli: non è nemmeno da escludere la cessione del talento (al Napoli?) per una decina di milioni più una serie di bonus a medio e lungo termine per cui se Pafundi poi dovesse esplodere l’ Udinese avrebbe un adeguato ritorno economico. La diplomazia comunque sta lavorando per convincerlo a firmare”.