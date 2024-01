Padovan a CN24: "Esonero Mazzarri? Solo per questi due nomi. Ma la situazione ormai è compromessa"

Notizie Calcio Napoli - Il collega Giancarlo Padovan è intervenuto ai nostri microfoni nel corso del programma CalcioNapoli 24 Live in onda su CalcioNapoli 24 Tv (canale 79 digitale terrestre):: “Per me ha sbagliato pesantemente l’agente di Kvaratskhelia che ha raccontato una cosa che non si sa se ci sarà e che anzi le parti coinvolte smentiscono che ci sia. I tifosi che ora chiedono la cessione di Osimhen per lo sfogo social sono sostenitori incattiviti dalla situazione generale in casa Napoli e dall’assenza del giocatore per la Coppa d’Africa. E’ una situazione normale nella sua anormalità . Manca il gatto che metta tutti in fila questo momento e pure i topi ballano. Ognuno scarica la patata bollente l’uno sull’altro. Bisogna ritrovare la base del comando in fretta e riscrivere la storia del Napoli da qui a fine stagione. Credo che nessun mercato possa salvare una situazione già abbastanza compromessa. Prendere Mazzarri è stata una scelta grossa... cambiare ancora? Farlo tanto per no. Però se venisse Conte o Cannavaro, forse sì in quanto potrebbero accendere un po' la piazza. L'unica soluzione concreta sarebbe Tudor ma bisogna crederci".Â