Calciomercato Napoli, spunta un nome nuovo: piace Oyono del Frosinone, i dettagli

Notizie Napoli calcio. Nome nuovo per il Napoli del futuro: sul taccuino degli osservatori azzurri è finito Anthony Oyono, terzino classe 2001 in forza al Frosinone.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.com, l'ottimo inizio di stagione di Oyono ha colpito nel segno. Terzino moderno e dotato sia di un'ottima tecnica che di grande resistenza fisica, ha suscitato l'interesse del Napoli e non solo:

Corsa e qualità, due caratteristiche che si sposano perfettamente nell'ex Boulogne e che hanno conquistato diversi estimatori: Napoli, Sassuolo e Bologna lo stanno facendo seguire già dalla scorsa stagione, in Francia tanti club hanno provato a riportarlo in Ligue 1. Assalti fin qui respinti dal direttore Guido Angelozzi, ma se la stagione del Frosinone continuerà come è iniziata, dire no la prossima estate sarà dura.