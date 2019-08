Ounas-Nizza, novità sulla formula dell'affare: il Napoli ha deciso di puntare ancora su di lui

Calciomercato Napoli - Adam Ounas è virtualmente un calciatore del Nizza. Si attende solo l'ufficialità di un affare ormai andato in porto. L'edizione odierna de Il Mattino scrive:

"Impegnatissimo il direttore sportivo Giuntoli nel capitolo cessioni. Ounas è volato ieri a Nizza per le visite mediche e la firma con il club francese: l'attaccante algerino passa in prestito (2.5 milioni), con diritto di riscatto fissato a 25 milioni: il Napoli infatti punta su di lui per il futuro e non ha voluto definire trattative di cessione a titolo definitivo"