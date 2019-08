Adam Ounas sa che andrà via, almeno così sembra secondo quanto raccontato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport che prova a fare il punto della situazione sul calciatore algerino del Napoli:

“Il Nizza non osa, resta aggrappato intorno alla offerta da tre milioni di euro per il prestito, mentre Giuntoli non mollerà per meno di cinque (e per il riscatto si vedrà). E allora torna di moda anche il Cagliari”