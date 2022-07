Ounas cancella le foto Instagram e non segue più il Napoli! Addio in vista?

Calciomercato Napoli - Restyling Intagram per Adam Ounas. Un gesto che sa tanto di addio da Napoli e di cambio vita. L'attacante algerino, infatti, non solo ha cancellato tutte le foto dal suo profilo in queste ore, ma in più ha smesso di seguire anche l'account ufficiale della SSC Napoli.

Una conferma, probabilmente, di una separazione imminente con l'attaccante cercato sia in Serie A da squadra come Torino e Bologna che in Francia. Non è un mistero che l'attaccante sia in lista di sbarco, così come potrebbe salutare anche Andrea Petagna dal reparto ofensivo.