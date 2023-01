Ounahi-Napoli, l'allenatore dell'Angers: "Ha richieste importanti! Sarà ceduto? Spero ce lo diano in prestito per sei mesi"

Calciomercato Napoli - Nella serata di ieri, sui social in molti hanno notato l'assenza di Azzedine Ounahi fra i convocati di PSG-Angers. Gara terminata 2-0 con le reti di Ekitike e Leo Messi. Con l'Angers che ha due grane in questo periodo: ovvero la situazione di Boufal e Ounahi che avrebbero chiesto la cessione. Anche se, rispetto a Boufal, il centrocampista marocchino che piace al Napoli potrebbe lasciare il club francese soltanto in estate. E sa quindi di dover continuare per i prossimi sei mesi col club di Ligue 1.

Ounahi-Napoli, l'annuncio dell'allenatore dell'Angers

Ieri subito dopo la partita PSG-Angers ha parlato il tecnico del club francese ospite, Abdel Bouhazama, che del futuro di Ounahi ha parlato chiaramente. Ecco quanto tradotto da Calcio Napoli 24:

"Azzedine è venuto a incoraggiare i suoi compagni. Questo mostra il suo coinvolgimento. Abbiamo importanti e forti richieste per Azzedine Ounahi. Trovo positivo che abbia fatto il viaggio con la squadra qui a Parigi. Se sarà ceduto? Sono solo un allenatore, quindi voglio solo essere informato: se lo cedessimo e il club che lo acquisterà potrà prestarcelo, sarei molto felice. Con Sofiane (Boufal) invece abbiamo discusso. È una risorsa del club, un buon giocatore. Se ci deve essere un trasferimento, ci deve essere un accordo con le tre parti. Penso che se Sofiane fosse stato titolare, si sarebbe rifiutato di giocare".