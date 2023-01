Ounahi-Napoli, dall'Argentina sicuri: affare ad un passo dalla chiusura! Spunta la cifra

Calciomercato Napoli. Azzedine Ounahi è uno degli uomini mercato maggiormente seguiti dal Napoli di patron De Laurentiis. Il centrocampista classe 2000 è stato una delle rivelazioni dell'ultimo mondiale con il Marocco, attirando su di sè numerose attenzioni.

Ounahi-Napoli, cifre e dettagli

Secondo quanto riportato dai colleghi argentini di TycSports.com, il Napoli sarebbe pronto all'assalto decisivo per il centrocampista dell'Angers, anticipando Barcellona e Atletico Madrid. La trattativa sarebbe addirittura vicinissima alla fumata bianca, sulla base di 20 milioni di euro, con gli azzurri che lo acquisterebbero subito per poi lasciarlo in prestito fino a fine stagione proprio all'Angers (ma si parla anche di altri club, come Lione o Leicester).