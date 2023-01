Ounahi-Napoli, scatto degli azzurri! CorSport annuncia: blitz di De Laurentiis | FOTO

Notizie Napoli calcio. Il nome di Azzedine Ounahi è sempre più d'attualità per il Napoli. Il giovane centrocampista, classe 2000, è stato una delle rivelazioni dell'ultimo mondiale con il suo Marocco. Attualmente all'Angers in Francia, sono diversi i club su di lui, ma gli azzurri starebbero cercando di anticipare la concorrenza.

Ounahi-Napoli, le ultime

Come riportato dal Corriere dello Sport domani in edicola, il Napoli sarebbe pronto allo scatto per Ounahi: si starebbe muovendo direttamente De Laurentiis che prepara il blitz per il giovane centrocampista. Ulteriori dettagli li troverete domani mattina già a partire dalle ore 7.00 su CalcioNapoli24.it!

