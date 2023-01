Ounahi-Napoli a giugno! Sportitalia: "Decisiva la volontà del giocatore, si chiude a 17 milioni più bonus!

Calciomercato: "Azzedine Ounahi sempre di più in orbita Napoli". Ad annunciarlo è Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, che pur negando le voci di una imminente chiusura della trattativa, assicura che la strategia di calciomercato adottata dal ds Cristiano Giuntoli sta pagando.

Napoli vicino ad Ounahi

Pedullà ricostruisce le varie fasi della trattativa: il Napoli, infatti, era sulle tracce di Ounahi già prima dei Mondiali, quando il centrocampista marocchino costava solo 10 milioni di euro. Le prestazioni in Qatar ne hanno lievitato il prezzo, ma il Napoli punta "sulla volontà dello stesso Ounahi".

Ovviamente, si tratta di una trattativa destinata a chiudersi a giugno: al momento, infatti, il Napoli non ha posti da extracomunitario in squadra e dovrà attendere la fine del campionato. "La base sarebbe quella di mettere sul tavolo 15-17 milioni per toccare i 20 con i bonus. E la speranza cresce..."