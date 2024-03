Ostigard piace al Torino! Tuttosport: Leo vuole restare in Italia, spunta il prezzo fatto da De Laurentiis

Calciomercato SSC Napoli - Oggi come oggi, tesseramenti alla mano, il Torino ha 7 difensori. Potrebbe averne otto, perchè piace il centrale norvegese del Napoli Leo Ostigard. Ne parla Tuttosport.

La difesa subirà una profonda ristrutturazione. Il dt Vagnati sta già esaminando diversi profili sia in Italia sia all’estero. Uno di questi porta il nome di Leo Ostigard:

"A Napoli in campionato ha raccolto solo 13 presenze da titolare più 6 da subentrato, per via della concorrenza agguerrita. Il suo contratto scadrà nel 2026 e l’ingaggio è da... Toro: un milione netto. La crisi sportiva e strutturale del club campano prelude a un corposo via-vai di giocatori.

Ostigard vivrà i prossimi mesi in bilico, punta a restare in Italia. Oggi, un valore realistico del suo cartellino oscilla intorno a 7, 8 milioni (però almeno 10, per De Laurentiis). Nella lista dei possibili obiettivi di Vagnati, Ostigard è tra le prime voci"