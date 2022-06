Ospina lascia l'appartamento a Napoli! Gli agenti in città per completare il trasferimento

Ultime notizie Napoli. Addio a David Ospina: il portiere colombiano non ha rinnovato il suo contratto con il club azzurro e non farà parte della rosa a disposizione di Luciano Spalletti per la prossima stagione.

Dal 1 luglio sarà ufficialmente svincolato e, a quanto pare, Ospina sembra aver già trovato un accordo con la squadra Al-Nassr, in Arabia Saudita.

Ospina lascia Napoli

Secondo quanto riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno, Ospina avrebbe già disdetto l'affitto del suo appartamento a Napoli e adesso è in vacanza con i suoi familiari. I suoi agenti, però, sono stati avvistati a Napoli: si trovano in città per acquisire gli ultimi documenti necessari per completare il trasferimento del calciatore.

Ospina in vacanza

Ospina giocherà con Al-Nassr e percepirà un ingaggio di circa 3,5 milioni di euro all'anno, più di quelli offerti dal Napoli per il rinnovo. Sarà Meret il portiere titolare l'anno prossimo.