Osimhen troppo costoso: Arsenal e Chelsea virano su Toney, il prezzo

Ivan Toney è attualmente squalificato in Premier League per il caso scommesse e resterà fermo fino al prossimo metà gennaio 2024. Intanto, è uno dei nuovi obiettivi per l'attacco di Arsenal e Chelsea che ritengono troppo alto il prezzo di Osimhen del Napoli.

Secondo quanto riportato dall'Evening Standard l'attaccante 27enne è sempre nelle mire di Arsenal e Chelsea, che potrebbero sorprendentemente scatenare un'asta. Il Brentford spera di ricavare 80 milioni di sterline per la cessione di Ivan Toney. Il giocatore ha già fatto sapere di voler far euno step successivo e non a caso la sua procura è passata alla CAA Stellar di Jonathan Barnett. Toney era riuscito a giocare quasi tutta la stagione passata, segnando 20 reti nella Premier League 2022/23. Il suo contratto scade il 30 giugno 2025.