Osimhen sogna la Premier League! Ecco perché potrebbe rifiutare l'offerta saudita

Calciomercato Napoli, si parla del futuro di Victor Osimhen stamattina sul quotidiano La Repubblica. Secondo quanto riportato, l'attaccante nigeriano del Napoli potrebbe dire di 'no' all'offerta proveniente dall'Arabia Saudita nella speranza di trasferirsi in Premier League l'anno prossimo.

Osimhen non ha mai nascosto il sogno di giocare in Premier e per farlo sarebbe disposto anche ad attendere un altro anno, giocando a Napoli. Nel frattempo, però, l'Al-Hilal gli offre un ingaggio mostruoso da 35 milioni di euro netti all'anno, una proposta tanto indecente quanto impossibile da non valutare.

Di contro, scrive Repubblica, "la prospettiva della Saudi League non lo intriga molto dal punto di vista tecnico". Anche per questo il club saudita si cautela e punta Jonathan David.