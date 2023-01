Cammaroto: "De Laurentiis pronto a blindare Osimhen! Tre big sul nigeriano, spunta una promessa"

Notizie Napoli calcio - Victor Osimhen è sempre più decisivo per questo Napoli. Il bomber nigeriano, attuale capocannoniere in Serie A, sta vivendo una stagione da assoluto protagonista e per questo motivo ha attirato su di sè le attenzioni di diverse big europee.

In vista della prossima sessione di mercato estivo, Osimhen sarà sicuramente al centro di diversi discorsi. Ecco le ultime sul futuro del nigeriano riportate dal giornalista Emanuele Cammaroto ai microfoni di NapoliMagazine:

Sapendo che potrebbe arrivare una maxiofferta per Osimhen, che Adl proverà a blindare per un'altra stagione con la promessa poi di liberarlo. Non sarà semplice perché su di lui ci sono Manchester United, Chelsea e Real Madrid. Per portare via Osimhen da Napoli serviranno 120 milioni, non un'unghia in meno.