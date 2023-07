Sky - Accelerazione significativa per il rinnovo di Osimhen, il Napoli conta di chiudere entro una data precisa

Notizie Napoli calcio. Victor Osimhen è stato uno dei trascinatori del Napoli campione d'Italia in questa stagione. Il bomber nigeriano si è laureato capocannoniere dell'ultima Serie A ed ovviamente il neo tecnico Rudi Garcia vorrebbe ripartire dal lui per il nuovo ciclo azzurro.

Rinnovo Osimhen-Napoli, le ultime

Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto proprio sulla situazione Osimhen, in bilico tra trattativa per il rinnovo ed i rumors di una possibile cessione record:

“C’è stata un’accelerazione significativa negli ultimi giorni con l’arrivo di Calenda a Dimaro. Lunghe riunioni in cui si è cercata la soluzione per venire incontro ad entrambe le parti. Il Napoli vuole rinnovare vista la scadenza nel 2025, mentre il calciatore vuole un ingaggio aumentato. Lui può sfruttare ancora il Decreto Crescita, ma si aspetta un ingaggio da giocatore che vale 200 milioni. Le parti sono un pochino più vicine e l’obiettivo è chiudere l’accordo entro la fine del ritiro di castel di Sangro".