Sky - Rinnovo Osimhen-Napoli, domani possibile incontro tra l'agente e De Laurentiis: le ultime

Notizie calcio. Victor Osimhen ha ritirato il premio di miglior giocatore africano 2023 ed oggi sarà protagonista in Napoli-Braga, gara cruciale per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League.

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, ha riportato alcuni aggiornamenti sul possibile rinnovo di Osimhen con il Napoli:

Proseguono anche i discorsi per il rinnovo di contratto, che rimane una questione aperta. Rientrato a Napoli in queste ore, l'agente di Victor Osimhen, Calenda, oggi sarà allo stadio e domani potrebbe tornare a sedersi al tavolo con Aurelio De Laurentiis per parlare del possibile rinnovo di contratto tra Victor Osimhen e il Napoli.