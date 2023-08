Osimhen resta a Napoli! Il Mattino annuncia: ha deciso! ADL gli offre 12 milioni a stagione

Victor Osimhen resta al Napoli! Ad annunciarlo convintamente è l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, secondo cui l'attaccante nigeriano del Napoli sarebbe ormai ad un passo dal mettere la firma sul nuovo contratto che lo legherà al Napoli per i prossimi anni e che consentirà al presidente De Laurentiis di trattenere Victor almento per un'altra stagione.

Osimhen a Napoli

Calciomercato Napoli: nonostante le sirene saudite - spiega il Mattino - Osimhen ha scelto di restare in Serie A, di rinviare la partenza per l'Oriente tra qualche anno e magari tentare prima l'avventura in Premier League, che è la sua vera ambizione professionale.

Per convincerlo a restare, De Laurentiis ha dovuto accettare tutte le sue richieste economiche, a cominciare dal nuovo ingaggio a cifre stratosferiche: ben 12 milioni di euro a stagione, comprensivi di bonus e di parti variabili. A questo punto, Osimhen non verrà ceduto nemmeno se arrivasse l'offerta da 200 milioni di euro.