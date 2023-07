Osimhen, offerta da 130 milioni dall'Al Hilal! La posizione del Napoli e del giocatore

Calciomercato Napoli - Rilancio dall’Arabia Saudita per Victor Osimhen, perché come riporta Il Mattino oggi in edicola, l’Al Hilal è pronta a passare dalle parole ai fatti e a fare sul serio per il nigeriano.

Mercato Napoli, l'offerta dall'Arabia per Osimhen

La società ha infatti fatto sapere ad Aurelio De Laurentiis - che non ha intenzione di privarsii del bomber - di essere pronti a mettere 130 milioni sul piatto per il nigeriano. Tuttavia ADL non tentenna, anzi: spinge per siglare il prima possibile il rinnovo contrattuale, dove verrebbe inserita una clausola rescissoria da 160 milioni di euro per la prossima stagione. E lo stesso vale per il nigeriano la cui ipotesi in Medio Oriente a soli 24 anni non lo riscalda a fatto.