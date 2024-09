Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà, attraverso il suo canale Youtube, s'è espresso così su Victor Osimhen:

"Aspetto il tweet dell'agente di Osimhen, che era lo stesso che aveva detto: 'Osimhen non è un pacco', peccato sia andato al Galatasaray in prestito secco. Lo dico con sincerità e curiosità, senza polemica, mi aspetto una spiegazione e la sua chiave di lettura. Operazione giustissima per il Napoli, con clausola e rinnovo".