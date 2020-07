Osimhen-Napoli, via al conto alla rovescia! CdM: nell'affare può rientrare un azzurro a sorpresa

Calciomercato Napoli - Victor Osimhen in azzurro, via al countdown come conferma anche il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. Ieri, infatti, sono stati firmati i contratti ed è tutto pronto per il trasferimento del nigeriano all'ombra del Vesuvio. Al Lille andranno 50 milioni più bonus, mentre l'atleta avrà un ingaggio da 4.5 milioni di euro.

Mercato Napoli, anche Manzi nell'affare Osimhen?

Nell'operazione potrebbero rientrare due azzurri. Ecco quanto si legge direttamente dal quotidiano: