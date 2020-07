Osimhen-Napoli, Sky: strada già tracciata, restano da definire i dettagli! Gli azzurri temono che Milik abbia già l'accordo con la Juve

Ultime notizie mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Sky Calcio Show - L'Originale. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Ci vorrà un po’ per Osimhen ma la strada è già tracciata, il Napoli deve solo andare a definire i dettagli sia con lui che con il Lille. Gli azzurri hanno il sospetto che il polacco abbia già trovato l’accordo con Milik ed in tal caso bisogna trovare la giusta alternativa tecnica da inserire nell’operazione. I due nomi in ballo sono Pellegrini e Bernardeschi”.