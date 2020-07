Osimhen-Napoli, Sky: operazione si farà, da definire col nuovo agente ingaggio del bomber e commissioni!

Ultime notizie mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di "Sky Calcio Show - L'Originale". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Credo che alla fine Osimhen andrà al Napoli. Al momento i problemi sono legati al cambio di agente, i suoi vecchi procuratori hanno deciso di portare il ragazzo in tribunale. Il nuovo procuratore ha chiesto soldi in più sia per il calciatore che per le commissioni. Serve tempo per definire l'accordo ma alla fine l'operazione si farà".